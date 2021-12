Tien woningen aan de Boudewijnstraat in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang ontruimd geweest. Er een explosief door de ruit van een van de huizen gegooid.

Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie blijkt dat het explosief niet kan afgaan. "Daarom mogen de omwonenden terugkeren naar hun woningen", aldus een woordvoerder van de politie.

"Het gaat om een explosief dat behoorlijk veel schade kan opleveren. Het is vergelijkbaar is met de kracht van een handgranaat, dus het is maar goed dat het niet is afgegaan." De bewoners van de woning waarin het explosief is gegooid kunnen vanwege het onderzoek voorlopig niet terugkeren.

Rond 04.00 uur kwam bij de politie de melding binnen. In eerste instantie was onduidelijk of het voorwerp voor of in een woning lag. "Inmiddels weten we dat het door een raam naar binnen is gegooid", zei de woordvoerder eerder afgelopen nacht. Uit voorzorg werd volgens hem direct besloten tot ontruiming over te gaan. In eerste instantie was sprake van zeven woningen, dat aantal is later bijgesteld tot tien.

De bewoners van de ontruimde huizen, ongeveer twintig mensen, werden opgevangen in een nabijgelegen hotel.