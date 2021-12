Het Glazen Huis is, dit jaar in Amersfoort, opgebouwd voor de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM. Vanaf zaterdag gaan de dj's een week lang platen draaien voor het goede doel.

De editie wordt wel anders dan de vorige met een Glazen Huis in 2017. Het gebied rondom het gebouw is grotendeels afgesloten. Duizend mensen mogen, voorzien van een coronatoegangsbewijs, tegelijkertijd een kijkje nemen.

Ook het buitenpodium met concerten is geschrapt. Er zijn wel bands en artiesten die optreden, maar zonder publiek. Ze treden op vanuit de Prodentfabriek. Namen als Typhoon, S10, Son Mieux, MEAU, Jeangu Macrooy en Tim Knol staan op het programma.

De dj's die zich tot en met vrijdag 24 december 17.00 uur laten opsluiten zijn Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen. Ze proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds, voor de bescherming en het herstel van de regenwouden in Zuid-Amerika.

Het Glazen Huis werd in 2004 voor het eerst opgebouwd. De actie was jarenlang enorm populair, trok veel luisteraars naar de radiozender en zorgde voor hoge opbrengsten. Het jaar 2013 zorgde voor een recordopbrengst van 12,3 miljoen euro. Bij de editie in 2017 werd 5 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro kwam.

Het Glazen Huis werd opgevolgd door The Lifeline, waarbij dj's door het land trokken. Vorig jaar werd tijdens Serious Request 1,6 miljoen euro opgehaald.