De politie heeft de hoofdverdachte in de zaak rond de gewelddadige afpersing van fruithandel De Groot Fresh Group uit het Gelderse Hedel, Ali G., begin december in zijn cel aangehouden. Dat bevestigt een betrouwbare bron vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

G. wordt ervan verdacht vanuit de gevangenis opdracht te hebben gegeven tot het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel. Ook twee andere verdachten zijn opgepakt. Het gaat om twee mannen van 36 en 32 jaar uit Bussum.

Het is de derde keer dat G. is aangehouden in de zaak. De raadkamer van de rechtbank besloot donderdag dat de man voor de nieuwe verdenkingen de komende negentig dagen vast blijft zitten.

Nadat in de zomer van 2019 400 kilo cocaïne was gevonden tussen een lading bananen die was bezorgd bij De Groot Fresh Group, ontving het bedrijf bedreigingen.

De eigenaar van het fruitbedrijf werd gesommeerd 1,2 miljoen euro te betalen, anders zou een willekeurige medewerker worden geliquideerd. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor het verlies van de drugs.

Sindsdien werd een reeks gewelddadige aanslagen gepleegd, waarbij enkele mensen zwaargewond raakten. Nadat hoofdverdachte G. was aangehouden - ruim een jaar geleden - leek het geweld te stoppen. In het voorjaar van 2021 laaide het echter weer op.