Dit weekend overheerst de bewolking, waardoor het grijs en opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar is. Zaterdag is het bewolkt en ligt de temperatuur tussen de 9 en 10 graden. Het weerbeeld is vrijwel zondag hetzelfde. Het wordt dan hooguit iets frisser.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Zaterdag begint lokaal met mist. Daar waar de bewolking dik genoeg is, kan in de middag bovendien wat motregen vallen. De temperaturen lopen uiteen van 8 tot 10 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar zo'n 7 graden. Zondag blijft het met een temperatuur van ongeveer 8 graden sowieso wat kouder dan zaterdag.

Na woensdag kan het alle kanten op

Zo saai en voorspelbaar als het weer dit weekend is, zo onvoorspelbaar wordt het in de dagen erna. Na maandag gaat de temperatuur onderuit, waarbij het in de nacht van maandag op dinsdag met een temperatuur van -3 graden zelfs licht gaat vriezen. Over de tweede helft van de week is nog nauwelijks iets te zeggen.

Dat komt doordat nog niet duidelijk is welk luchtdruksysteem dominant wordt. Hierdoor kan het, als de koude lucht vanuit het zuidoosten binnen blijft komen, fris blijven in ons land. Het is net zo goed mogelijk dat er bij een westelijke stroming juist weer sprake zal zijn van zachtere temperaturen en regen.

Het positieve aan deze onzekerheid is dat de zo gekoesterde witte Kerst niet op voorhand uitgesloten is. Weerplaza schat de kans daarop overigens wel heel klein: 5 tot 10 procent. De dagen in de aanloop naar de feestdagen zijn wat dat betreft kansrijker. De weerkaart van aanstaande maandag brengt mogelijk uitsluitsel.