De Nederlandse en Belgische justitie zijn naarstig op zoek naar vermeend topcrimineel Jos L., die zich in het buitenland zou ophouden. Het Parool en AD schrijven dat de man op een internationale opsporingslijst is geplaatst.

De man werd eerder al in verband gebracht met de in oktober 2019 verdwenen Naima Jillal. De politie zei daarover dat Jillal ter verantwoording zou zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal.

Het is deze handel in drugs waardoor L. nog meer op de radar van politie en justitie is verschenen, schrijven beide kranten. Aanwijzingen voor de betrokkenheid van 'Bolle Jos' bij cocaïnetransporten zijn terug te vinden in ontcijferde berichten die verstuurd waren met encryptietelefoons.

De dertigjarige geboren Bredanaar zou de drugs vooral binnenhalen via de haven in Antwerpen, waar hij over corrupte contacten beschikt. Een mislukt transport in augustus 2020 in België zou reden zijn geweest om L. op een opsporingslijst te plaatsen.

In Het Parool en AD valt te lezen hoe uit gekraakte berichten van encryptieprovider Sky is op te maken hoe een beveiliger in de haven moedwillig een oogje dichtknijpt. Op deze manier kan een partij van 476 kilo cocaïne uit een container in de Antwerpse haven worden gehaald. De beveiliger zou worden aangestuurd door L.

Het uithalen mislukt, omdat een zogenoemde brandwacht de uithalers betrapt. Hij wordt mishandeld, maar weet aan de aandacht van de verdachten te ontsnappen en waarschuwt de politie.

Criminele bende zou grotendeels Nederlands zijn

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de uithalers Amsterdamse beroepscriminelen zouden zijn. Het OM bevestigt dat ze daarbij hulp kregen van een corrupte veiligheidsagent.

"Via het verdere onderzoek konden zowel de uitvoerende, logistieke als coördinerende cellen van de grotendeels Nederlandse criminele organisatie in kaart worden gebracht", aldus het Belgische parket.

Bij dit onderzoek wordt ook het transport van een partij cocaïne van 308 kilo van Brazilië naar Antwerpen betrokken. In november van dit jaar vond er een twintigtal arrestaties plaats, dertien in België en zeven in Nederland. Naast L. zijn er nog drie anderen op de internationale opsporingslijst geplaatst.