Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee agenten vervolgen vanwege "niet-proportioneel" geweld bij de arrestatie van een demonstrant tijdens de coronademonstratie van 14 maart op het Malieveld in Den Haag. De man hield daar onder meer verwondingen aan zijn hoofd aan over. Ook werd hij gebeten door een politiehond.

De man had voor zijn aanhouding met een startkabel gezwaaid en die naar een ME'er gegooid. Hij weigerde de startkabel te laten vallen en rende achter politiepaarden aan.

Hierop zetten de agenten een politiehond in, die de man bij zijn oren greep. Toen hij op de grond lag, werd hij door de twee agenten met een wapenstok geslagen. De man moest zich hierop in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen.

Volgens het OM was het geweld dat de hondengeleider en de ME'er hebben toegepast "niet-proportioneel". Het is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt bij de rechter. Ook is nog onduidelijk of de betrokken demonstrant zal worden vervolgd.

Het OM schrijft dat ook een derde agent is aangemerkt als verdachte, maar hij wordt vooralsnog niet vervolgd. Het gaat om een hondengeleider die zijn diensthond inzette tegen een demonstrant die verdacht werd van het gooien van een blikje bier richting de ME. De demonstrant liep hierbij letsel op.

Wanneer mag een agent geweld gebruiken? De politie heeft in een Nederland een geweldsmonopolie, wat betekent dat agenten geweld mogen gebruiken, maar wel alleen als er geen andere opties zijn.

Agenten hebben onder meer een dienstwapen, pepperspray en een wapenstok. Ook kunnen - zoals bij deze demonstratie - politiehonden worden ingezet.

Agenten grijpen altijd eerst naar het minst ingrijpende middel, dat in verhouding moet staan tot de situatie.

Zwaarder geweld wordt ingezet bij hevig verzet of wanneer een agent wordt bedreigd.

Bij ernstige delicten zoals moord, doodslag of het vermoeden van een vuurwapen, mag de politie het dienstwapen inzetten.

Dit mag niet zomaar: agenten moeten altijd achteraf verantwoording afleggen als er geweld is gebruikt.

Amnesty plaatste vraagtekens bij politiegeweld

De demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld liep uit de hand. Demonstranten gaven geen gehoor aan verzoeken van de politie om het Malieveld te verlaten. De ME ging hierna over tot ontruiming. Hierbij werden onder meer politiehonden en een waterkanon ingezet. Ook loste een agent een waarschuwingsschot.

Amnesty International zei een dag na de demonstratie te twijfelen aan de gepastheid van het geweld. Meerdere demonstranten deden naar aanleiding van de ontruiming aangifte tegen de politie. De gemeente Den Haag kondigde een onderzoek naar het optreden van de politie aan.

Het OM schrijft vrijdag dat het door de politie gebruikte geweld "voor het overgrote deel rechtmatig is geweest". Volgens justitie mag en moet de politie optreden wanneer bevelen niet worden opgevolgd. Hierbij mag ook geweld worden gebruikt.

Politiebonden steunen agenten die worden vervolgd

Politiebonden zeggen dat de twee agenten die worden vervolgd kunnen rekenen op hun steun. "Uiteraard staan we als vakbond achter deze collega's", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. "De omstandigheden waren moeilijk, de situatie was gevaarlijk. Er is die dag fors geweld gebruikt tegen agenten en politiepaarden en dat zal de rechter moeten meewegen."

Gerrit van de Kamp van politiebond ACP en Xander Simonis van politiebond ANPV zeggen dat de politie bereid is verantwoording af te leggen. "De hele context van die dag dient de rechter te toetsen. We hebben geen reden aan te nemen dat de collega's fouten hebben gemaakt", aldus Simonis.