Een voormalig zorgmedewerker uit Maassluis wordt ervan verdacht medicijnen te hebben achtergehouden die ze had moeten toedienen aan ruim 140 cliënten van zorginstelling De Bieslandhof in Delft. De verdenking gaat over de periode van maart 2011 tot maart 2018, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De 32-jarige zorgmedewerker zou hetzelfde hebben gedaan bij zorgorganisatie Florence op locatie Dekkersduin in Den Haag. Op die locatie ging het om acht cliënten. Het OM verwacht voor de zomer van volgend jaar te beslissen over verdere vervolging. De voorlopige verdenking luidt onder meer opzettelijke benadeling van de gezondheid.

De medicijnen werden eind 2019 aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van de vrouw. Toen die ontdekte wat er in de tassen zat, waarschuwde ze de leiding van De Bieslandhof. Die zorginstelling deed direct aangifte. Er volgde een huiszoeking bij de verdachte. Ook daar werd medicatie gevonden van De Bieslandhof en Dekkersduin.

De verdachte is na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Ze heeft bekend de medicijnen te hebben achtergehouden. Haar motief is niet bekend.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren bij de beide zorginstellingen.