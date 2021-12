Nederland slijt nog altijd minder diensten over de grens dan voor de coronacrisis. De grootste oorzaak is dat er minder internationale reizigers zijn, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door reisbeperkingen zijn er minder toeristen en zakelijke reizigers die hun geld aan diensten in Nederland uitgeven. Het CBS rekent uitgaven van buitenlandse reizigers in ons land ook bij de export van diensten.

In de eerste negen maanden van 2021 verdienden dienstverleners 146,3 miljard euro in het buitenland, berekende het statistiekbureau. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog altijd 7,6 procent minder dan in de eerste drie kwartalen van 2019. Nederlandse huishoudens en bedrijven kochten ook voor 8,3 procent minder diensten in uit het buitenland.

Internationale reizigers, toeristen en zakelijk reizigers, besteedden bijna 60 procent minder aan diensten van Nederlandse bedrijven dan in 2019. Dat drukte ook op de buitenlandse verdiensten van zakelijk dienstverleners, zoals reisbemiddelaars.

Het reisverkeer krabbelde volgens het CBS wel op in de zomer van 2021, maar is nog lang niet op het niveau van voor de pandemie. Naast reisbeperkingen voor sommige landen, zijn wegens oplopende besmettingsaantallen ook veel zakelijke evenementen geannuleerd die een groot internationaal publiek aantrekken.

De export van veel andere diensten is wel weer terug op het niveau van voor de crisis. Vervoerders verdienden over de grens zelfs meer dan voor de coronacrisis. Ook telecom- en IT-bedrijven en financieel dienstverleners boekten in het buitenland meer omzet dan in de eerste drie maanden van 2019.