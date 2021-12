Nederlanders hebben in coronajaar 2020 veel meer pakketjes besteld dan in andere jaren. Daardoor is de jarenlange afname van de hoeveelheid oud papier tot stilstand gekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder maakte het CBS al bekend dat huishoudens vorig jaar meer afval hebben geproduceerd. Dat kwam onder andere door het thuiswerken. Vorig jaar gooide de gemiddelde Nederlander 48 kilo oud papier weg. Dat is net zoveel als in 2019. Daarvoor was juist een jarenlange daling gaande.

"Door digitalisering wordt er steeds minder papier gebruikt en weggegooid", zeggen de statistici hierover. "Maar mede door corona zijn er meer pakketjes bij webwinkels besteld en die zijn vaak verpakt in kartonnen dozen."

In de grote steden Den Haag en Rotterdam wordt relatief het minste oud papier ingezameld, nog geen 20 kilo per persoon. Schiermonnikoog staat bovenaan met bijna 168 kilo. Hier komen veel toeristen, die natuurlijk ook afval produceren. Daarna volgen de gemeenten Tubbergen en Noord-Beveland.

Thuiswerken zorgt voor meer afval

De gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per persoon is tussen 2019 en 2020 gestegen van 492 naar 524 kilo. "Veel afval dat normaal gesproken op bedrijven terechtkomt, zit nu in het huishoudelijk afval", zegt een woordvoerder van het CBS daarover. Mensen lunchen bijvoorbeeld thuis en niet in de kantoorkantine en daardoor belanden etensresten in de eigen afvalbak.

De onderzoekers zien ook dat mensen in dunbevolkte gebieden over het algemeen meer afval produceren dan stadsbewoners. Dat komt onder meer omdat mensen in dorpen meer groenafval hebben. Inwoners van grote steden hebben minder vaak een tuin. En als ze er een hebben, is die vaak kleiner.

In wijken met veel hoogbouw wordt groente-, fruit- en tuinafval bovendien niet altijd los ingezameld. Daardoor komt het groenafval in de algemene afvalbak terecht. In Zeeland wordt het meeste afval ingezameld en in Zuid-Holland het minst.