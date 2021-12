De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond groen licht gegeven voor de bouw van een enorm datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta. Een krappe meerderheid van de raadsleden keurde het bestemmingsplan goed, ondanks felle kritiek van omwonenden en vanuit de landelijke politiek.

VVD, D66, CDA en PvdA/GroenLinks stemden voor, evenals de lokale partijen Zeewolde Liberaal en BurgerBelang. Zij zijn samen goed voor elf raadszetels. Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie (samen acht zetels) stemden tegen.

Met name de rol van de gecombineerde fractie PvdA/GroenLinks is opvallend. Veel lokale leden spraken zich uit tegen de komst van het datacenter, dat volgens hen niet past bij partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Toch steunt de fractie het Facebook-datacenter, onder meer door het gebruik van restwarmte en de bijbehorende werkgelegenheid.

In Op1 noemde GroenLinks-leider Jesse Klaver dat "buitengewoon dom". "Ik ben het er ook absoluut niet mee eens. Dat laat zien dat er landelijke regie nodig is."

70 Klaver over instemming lokale fractie met datacenter: 'Buitengewoon dom'

Nieuw kabinet wil strengere regels voor grote datacenters

De komst van het datacenter van Facebook is controversieel, vooral vanwege het grote energieverbruik. De vijf datahallen, verspreid over 166 hectare, gaan meer energie verbruiken dan alle woningen in Amsterdam samen.

Inmiddels staat het datacenter ook in de landelijke politiek op de agenda. In het woensdag gepresenteerde regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat zogenoemde hyperscale-datacenters een "onevenredig groot beslag" leggen op beschikbare duurzame energie. De coalitiepartijen vinden daarom dat er landelijk beleid moet komen, met strenge criteria voor het verlenen van vergunningen.

Facebook moet nog vergunningen krijgen

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan is de komst van het datacenter nog niet rond. Facebook moet nog verschillende vergunningen bemachtigen en een deel van de benodigde grond aankopen. Dat is nu nog in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, dat verschillende duurzaamheidseisen heeft gesteld voordat de grond wordt verkocht.

In Zeewolde zijn de gemoederen hoog opgelopen rond de komst van het datacenter. Verschillende raadsleden spraken over bedreigingen en aanvallen door voor- en tegenstanders. "Dat maakt het niet gemakkelijk voor u als raadslid", zei burgemeester Gerrit Jan Gorter bij de opening van de vergadering. Gorter kwam zelf in opspraak toen hij NRC na kritische berichtgeving beschuldigde van "fake news".

Een groot deel van de raadsvergadering ging over de vraag wie zou moeten besluiten over de komst van het enorme datacenter. De ChristenUnie vindt dat dit vraagstuk te complex is voor de gemeenteraad. Alleen al het lezen van alle beschikbare informatie kostte veel tijd, zei raadslid Erik van de Beld. "Ik was aan het tellen en ben gestopt bij 6.700 pagina's."

Maar volgens VVD-raadslid Hendrik Visser is er voldoende tijd geweest om tot een goed afgewogen besluit te komen. "Wij zijn een lekenbestuur. Deeltijdpolitici. Amateurs van de avonduren. Maar we zijn kritisch, voelen ons verantwoordelijk en zijn niet achterlijk."

PvdA/GroenLinks stemt voor ondanks kritiek van leden

Een sleutelrol was weggelegd voor de gecombineerde fractie van PvdA/GroenLinks. Als de twee raadsleden van de fractie zich hadden aangesloten bij tegenstanders Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie, dan was er een streep door het datacenter gegaan. Dat was ook de wens van het merendeel van de lokale leden. "Natuurlijk hebben wij hier ook wakker van gelegen en slaan wij de adviezen van onze leden niet in de wind", zei fractievoorzitter Yvonne van Bruggen daarover.

Toch besloot de partij voor de komst van het datacenter te stemmen. "Duidelijk is dat men in Den Haag de nodige steken heeft laten vallen", aldus Van Bruggen, die vindt dat landelijk beleid nu te laat komt om nog van invloed te zijn op het datacenter in Zeewolde.