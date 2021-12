Er is een oplossing gevonden voor honderden nieuwe vrachtwagens van Defensie die te hoog zijn om op de openbare weg te mogen. De bandenspanning van de Scania Gryphus wordt door de leverancier verlaagd, meldt het ministerie donderdag.

In september bleek de vrachtwagen in combinatie met een container een paar centimeter te hoog te zijn. Daardoor mocht de combinatie niet de openbare weg op. Sinds oktober mag dat wel weer nadat Defensie een ontheffing had gekregen van de RDW.

De bandenspanning kan omlaag "omdat het voertuig in de praktijk minder zwaar beladen wordt en zonder pantsercabine rijdt". Als de vrachtwagen met een pantsercabine de weg op gaat, zal de bandenspanning weer worden aangepast onder supervisie van de leverancier.

Defensie heeft bewust gekozen voor een Scania Gryphus die hoger op de wielen staat. Zo kan het onder meer beter op lastig terrein worden ingezet en zijn de mensen in de vrachtwagen beter beschermd tegen bermbommen.

De krijgsmacht krijgt meer dan 1.600 vrachtwagens met een container. Die containers kunnen bijvoorbeeld dienen als werkplaats of commandopost.