Archeologen gaan niet onder de voormalige Hofkapel aan het Binnenhof graven in de zoektocht naar de botten van historistisch staatsman Johan van Oldenbarnevelt. De grond is daarvoor te kwetsbaar, schrijft demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops. Ook zou het plan te veel geld kosten.

Op de plek van de Hofkapel is nu de Eerste Kamer gevestigd. Het demissionaire kabinet had toestemming voor de graafactie gegeven, maar in plaats daarvan gaan onderzoekers nu gaten boren in de vloer en met camera's kijken in de grafkelders onder de kapel. Daar liggen de resten van veel meer mensen.

De kans dat tussen die resten de botten van Van Oldenbarnevelt vastgesteld kunnen worden, is volgens een ministeriewoordvoerder nagenoeg nul. Er is namelijk geen DNA-materiaal beschikbaar waarmee de resten vergeleken kunnen worden.

Het onderzoek richt zich dan ook vooral op het in kaart brengen van de stoffelijke resten in de grafkelders. Rijkshistorici zeggen dat er honderden, soms zeer bijzondere lichamen van historische figuren over een periode van circa vijfhonderd jaar zijn bijgezet.

Van Oldenbarnevelt was een van de grondleggers van Nederlandse republiek

Raadspensionaris Van Oldenbarnevelt was een van de grondleggers van de Nederlandse republiek. In 1619 werd hij na een conflict met prins Maurits beschuldigd van landverraad en onthoofd op het Binnenhof.

Van Oldenbarnevelts resten werden vervolgens in een kist bijgezet in de Hofkapel. In de negentiende eeuw werd de kapel echter afgebroken, omdat die vervallen was. De grafkelder met daarin verschillende lichaamsresten werd dichtgemetseld.

Het Binnenhof wordt de komende jaren gerenoveerd en tijdens de werkzaamheden vindt ook archeologisch onderzoek plaats. Onlangs werden onder de Eerste Kamer resten van een middeleeuwse muur aangetroffen. Er wordt nog onderzocht wat ooit op die plek stond.