Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Gökmen T. voor het steekincident in februari waarbij een gevangenisbewaarder in zijn gezicht en nek werd gestoken. Dat heeft justitie donderdag bekendgemaakt. T. kan wél schuldig worden bevonden, maar geen straf opgelegd krijgen: hij zit immers al een levenslange celstraf uit voor de tramaanslag in Utrecht in 2019.

Een nieuwe veroordeling kan wel invloed hebben op eventuele gratieverzoeken van T. om in de toekomst vrij te komen. Iedere gevangene kan na 25 jaar pogingen doen om in vrijheid te worden gesteld.

T. zit een levenslange celstraf uit voor het plegen van een aanslag in een Utrechtse tram. Bij de aanslag kwamen vier personen om het leven. T. werd veroordeeld voor de aanslag met een terroristisch oogmerk, drie pogingen tot moord én het bedreigen van zeventien anderen.

Nu vervolgt het OM hem opnieuw voor een poging tot moord vanwege het steekincident op 17 februari. T. zou het scherpe voorwerp waarmee hij de gevangenisbewaarder stak, hebben gemaakt in zijn cel.

Daarnaast moet T. zich verantwoorden voor een ander incident, dat op 17 oktober plaatsvond. T. zou agressief zijn geworden in de recreatieruimte van de gevangenis. Daarbij werd een medewerker verwond met hete vloeistof en vernielde T. spullen in de ruimte. Het OM vervolgt hem voor dat incident voor vernieling en poging tot zware mishandeling.