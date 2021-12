Door vergrijzing, de bevolkingsgroei en doordat er vaker een beroep wordt gedaan op noodnummer 112 zijn er volgend jaar meer ambulances nodig, zegt het RIVM. Het instituut becijferde dat er in 2022 op werkdagen overdag tien extra ambulances nodig zijn en in de avonden dertien meer in vergelijking met dit jaar.

Overdag zijn er volgens het instituut in totaal 652 ziekenauto's nodig. Ook in de weekenden zijn meer ambulances nodig. Het RIVM berekende dat op zaterdagen overdag twaalf ambulances extra nodig zijn en 's avonds negen. Op zondagen moeten overdag negen ziekenauto's extra paraat staan en op zondagavond drie extra.

Het RIVM baseert de berekeningen op trends over de afgelopen jaren. De extra benodigde ritten om coronapatiënten te vervoeren zijn hierin niet meegenomen.

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van acht uur er in 2022 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het om 9.438 diensten in heel Nederland. Dat zijn er 131 meer dan in 2021.

De berekening van het aantal benodigde ambulances wordt ieder jaar gemaakt. Het instituut kijkt naar onder meer de tijd waarbinnen een ambulance na een melding ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land.

In 2020 voerden ambulancemedewerkers ongeveer 1,3 miljoen ambulanceritten uit. Koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland registreerde in dat jaar 762 geweldsincidenten tegen ambulancepersoneel.