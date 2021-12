Tech-trendwatcher Vincent Everts is tijdens een livestream overvallen in zijn eigen huis, zegt hij tegen De Telegraaf. Everts was in gesprek met Maurice de Hond over het coronavirus toen er drie jongeren binnenkwamen die hem bedreigden met een pistool.

Op de livestream is te zien dat Everts met De Hond praat en vervolgens boos reageert op iemand die buiten beeld hoorbaar vraagt om "bitcoin". De cameraverbinding valt uit tijdens de worsteling die volgt.

"Er kwamen drie jongens van twintig jaar of jonger binnen, waarvan een met DHL-shirt, die een pakketje wilden afgeven", vertelt Everts in De Telegraaf. "Ze drongen binnen met een pistool en eisten bitcoin. Ik weigerde en ze trokken de camera uit mijn laptop. Ik weigerde mee te werken en na een tijdje schreeuwen renden ze weg."

Na zijn terugkeer in de stream vertelt Everts aan De Hond dat er een pistool tegen zijn hoofd is gezet. "Angstaanjagend", noemt hij dat. Hij vertelt dat hij helemaal niet zo eenvoudig bij zijn bitcoin kan komen. De Hond grijpt in en rondt de uitzending af.

"Ga maar naar je vrouw en kinderen, die hebben je nodig", zou hij Everts hebben geadviseerd. De trendwatcher vertelt dat zijn vrouw erg van streek is en dat zijn zoontje heel kalm is gebleven. De politie Amsterdam zoekt de drie verdachten en heeft via Burgernet een melding uitgezet.