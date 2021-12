Het demissionaire kabinet gaat opnieuw geld beschikbaar stellen voor de subsidieregeling 'coronabanen in de zorg' en de Nationale Zorgklas. Voor volgend jaar gaat het om 47,5 miljoen euro, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Daartoe is besloten "vanwege de aanhoudende druk op de zorg en de onzekerheid over de effecten van de Omikronvariant op het aantal ziekenhuisopnames", schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Het OMT verwacht dat omikron in januari al de dominante variant zal zijn.Er is een groot tekort aan personeel in de zorg. Dit jaar zijn door subsidies van 'coronabanen in de zorg' ongeveer 7200 banen gecreëerd, aldus de minister.

Verder hebben volgens hem ongeveer 5000 mensen een opleiding tot zorgondersteuner gevolgd aan de Nationale Zorgklas. In de tweede helft van dit jaar was 40 miljoen euro uitgetrokken voor 'coronabanen in de zorg'.

Door corona zijn veel operaties uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig. Met het geld kunnen onder anderen zorgassistenten en gastvrouwen en -heren worden aangenomen.