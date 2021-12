Het demissionaire kabinet wil het voor ouders mogelijk maken om hun kinderen de achternaam van beide ouders te geven. Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kind kan straks de naam van een van de ouders of van beide ouders krijgen. Geadopteerde kinderen kunnen naast de naam die ze bij geboorte hebben gekregen ook de naam van (een van) hun adoptieouders aannemen.

De volgorde waarin de achternaam van het kind wordt geschreven, mogen de ouders zelf bepalen. Die keuze geldt alleen voor het eerste kind, staat in het wetsvoorstel. Als mensen die naar beide ouders vernoemd worden later zelf een kind krijgen, kunnen hooguit twee namen doorgegeven worden. Dat moet voorkomen dat de namen te lang worden. Dit geldt ook voor geadopteerde kinderen.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor mensen die nu al een meervoudige achternaam hebben. Die mag integraal doorgegeven worden.

De mogelijkheid om een dubbele achternaam (formeel: een gecombineerde geslachtsnaam) te geven was een wens van de Tweede Kamer, en niet van demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. De mogelijkheid komt er alsnog omdat uit onderzoek gebleken is dat 32 procent van de ouders dat toch graag zou willen, kondigde hij in februari al aan.

Als de ouders De Vries en Willems heten, krijgen ze straks vier opties: ze kunnen hun kind De Vries, Willems, De Vries Willems of Willems de Vries noemen. Als iemand met een gecombineerde naam zoals Willems de Vries kinderen krijgt met iemand die ook een gecombineerde naam heeft, zijn voor die kinderen zelfs tien achternamen mogelijk.