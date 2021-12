Legerpersoneel heeft een helikoptervlucht afgebroken om hulp te bieden bij een dodelijk verkeersongeval op de N59 tussen het Zuid-Hollandse Oude-Tonge en Bruinisse, meldt Rijnmond dinsdag. Voor een van de vier slachtoffers mocht de hulp niet baten.

De defensiemedewerkers waren bezig met een testvlucht met een Chinook-helikopter toen ze een botsing zagen tussen twee personenauto's en een vrachtwagen. Ze besloten te landen in een nabijgelegen weiland omdat er nog geen hulpdiensten aanwezig waren.

Het legerpersoneel bood eerste hulp aan de slachtoffers. Eén persoon overleed en één inzittende van de voertuigen raakte gewond. Twee personen liepen lichte verwondingen op.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De N59 is voor de duur van dat onderzoek afgesloten in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 19.00 uur weer open is voor verkeer.