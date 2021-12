Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van verschillende bekende acteurs, politici, sporters en natuurlijk een een dier. Een overzicht.

Januari

Gerry Marsden (78), Britse zanger, vooral bekend van de hit You'll never walk alone.

Martinus Veltman (89), natuurkundige, ontving in 1999 de Nobelprijs voor Natuurkunde.

Siegfried Fischbacher (81), helft van illusionistenduo Siegfried & Roy, tientallen jaren populaire show met leeuwen en tijgers in Las Vegas.

Phil Spector (81), Amerikaanse muziekproducent, grondlegger ‘wall of sound’-techniek, werkte met The Beatles, Ike & Tina Turner.

Larry King (87), Amerikaanse journalist en presentator, was kwart eeuw lang te zien met eigen praatprogramma op CNN

Paul Crutzen (87), meteoroloog en scheikundige, kreeg in 1995 de Nobelprijs voor Scheikunde voor onderzoek naar de ozonlaag.

Februari

Tom Moore (100), Britse oorlogsveteraan, bekend als Captain Tom, werd beroemd door corona-actie die 45 miljoen euro opdracht.

Christopher Plummer (91), acteur, kapitein Von Trapp in The Sound of Music. Won in 2012 een Oscar voor rol als bejaarde gay in Beginners.

Mary Wilson (76), Amerikaanse soulzangeres. Had met The Supremes iconische hits als You Can’t Hurry Love en Baby Love.

Jan Mans (80), PvdA-politicus, burgemeester van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp in mei 2000.

Maart

Jeroen van Merwijk (65), cabaretier en beeldend kunstenaar. Maakte dertien theaterprogramma’s. Won in 2006 de Annie MG. Schmidtprijs.

Bibian Mentel (48), snowboardster, paralympisch kampioene. Belandde na veel operaties wegens kanker in rolstoel. Bleef altijd optimistisch.

April

Prins Philip (99), echtgenoot koningin Elizabeth II sinds 1947.

Bernard Madoff (82), pleegde fraude door piramidespel met beleggingen. Tientallen miljarden verdampten. Kreeg 150 jaar cel.

Heinze Bakker (79), sportjournalist, presentator Studio Sport, verslaggever bij elf Olympische Spelen, vele edities Tour de France.

Willy van der Kuijlen (74), voetballer, 'Mister PSV', met 311 doelpunten topscorer aller tijden van de Eredivisie, won met PSV drie landstitels.

Hafid Bouazza (51), auteur, E. du Perronprijs voor debuut De voeten van Abdullah. Vertaalde poëzie uit Arabisch, Engels en Frans

Hans van Baalen (60), VVD-politicus, Tweede Kamerlid en lid Europees Parlement.

Juni

Ton van Dijk (77), hoofdredacteur Panorama en Nieuwe Revu. Gaf sinds 1980 les op diverse opleidingen. Studenten droegen hem op handen.

Lucinda Riley (55), Ierse auteur, bekend van boekenserie De zeven zussen. In Nederland ruim 3 miljoen boeken verkocht.

Donald Rumsfeld (88), Amerikaanse politicus, minister van Defensie onder George W. Bush, leidde invallen Irak en Afghanistan na 9/11.

John McAfee (76), uitvinder van de eerste antivirussoftware McAfee, werd jarenlang gezocht voor belastingontduiking.

Juli

Louis Andriessen (82), componist en grondlegger muziekstroming Haagse School. Hoogleraar aan universiteiten van Leiden en Nijmegen.

Kurt Westergaard (86), Deense cartoonist, werd in 2005 wereldberoemd door tekening profeet Mohammed met bom in tulband.

Peter R. de Vries (64), misdaadverslaggever, had eigen programma op SBS6. Hielp slachtoffers en familie in Puttense moordzaak en moord op Nicky Verstappen. Doodgeschoten in hartje Amsterdam.

Eddy Posthuma de Boer (90), fotograaf, legde historische events vast. Registreerde opkomst jongerencultuur en rock-’n-roll.

Kees Veldboer (62), oprichter en directeur Stichting Ambulance Wens, liet laatste wensen van ruim 16.000 terminaal zieke mensen uitkomen.

Hero Muller (83), (hoorspel)acteur. Bekend van Onderweg naar Morgen. Stem van Koekiemonster uit Sesamstraat, vader van Peter Paul.

Augustus

Gerd Müller (75), voetballer, aanvaller Bayern München, 62 interlands Duitse elftal, maakte in 1974 doelpunt in WK-finale tegen Nederland

Don Everly (84), Amerikaanse zanger en muzikant, vormde met broer Phil The Everly Brothers, hits als Lucille en Bye Bye Love.

Charlie Watts (80), drummer van Britse rockband The Rolling Stones, veruit meest ingetogen bandlid, leidde ook een big band.

September

Jean-Paul Belmondo (88), Franse acteur. Icoon van de nouvelle vague dankzij zijn rol in A bout de souffle. Speelde in vele tientallen films.

François Boulangé (67), tv-presentator, werd beroemd in Nederland als producent en presentator van Lingo. Bedacht ook andere tv-concepten.

Minikoe Rana uit Bangladesh (2). Internethit. Overleed door gassen in maag. Kreeg wel vermelding in Guinness Book als kleinste koe (50 cm).

Oktober

Nico van der Linden (71), orkestleider, pianist en componist, werkte met Ramses Shaffy, Mathilde Santing, Angela Groothuizen. Veel bekroond.

Ruud ten Wolde (29), verslaggever bij RTL Boulevard, erg actief op Twitter. Schreef het boek Ziek gelukkig over het verloop van zijn kanker.

Sien Diels (74), Belgische actrice, 36 jaar lang moederfiguur Sien met een eigen winkel in kinderprogramma Sesamstraat.

Colin Powell (84), Amerikaanse generaal, diplomaat en politicus, eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush.

Bernard Haitink (92), dirigent, leidde orkesten binnen- en buitenland, begon bij Radio Filharmonisch, decennia dirigent Concertgebouworkest

November

Bas van der Vlies (79), politicus, boegbeeld SGP, Kamerlid van 1981 tot 2010, ‘rechtsstatelijk geweten’ Tweede Kamer.

Frederik Willem de Klerk (85), Zuid-Afrikaanse politicus, laatste president tijdens apartheid. Won met Mandela Nobelprijs voor Vrede.

Ack van Rooyen (91), trompettist, grondlegger jazz in Nederland. Speelde met Miles Davis, Quincy Jones. Ontving kast vol prijzen.

Inez van Dullemen (96), auteur, novelle Vroeger is dood, schreef romans, toneelstukken, reisboeken, getrouwd met regisseur Erik Vos.

December

Arie Ribbens (84), feestzanger, hits Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise.

Eric van der Donk (92), acteur bij Theater. Werd beroemd dankzij tv-series Oud Geld, Pleidooi en Klokhuis. Won Louis d’Or en Gouden Kalf.

John Miles (72), Britse zanger, bekend van Music, dat in 1976 en 1982 hoog in de Top 40 stond. Ook gitarist bij Tina Turner en Stevie Wonder.

Michael Nesmith (78), Amerikaanse zanger, gitarist, lid van band The Monkees met eigen tv-show. Hits I'm a Believer en Daydream Believer.

Skip Voogd (88), muziekjournalist en radiomaker, in 1965 betrokken bij start Hilversum 3. Werkte jarenlang voor VARA, AVRO NCRV.

Desmond Tutu (90), Zuid-Afrikaanse aartsbisschop, antiapartheidsstrijder en Nobelprijswinnaar.