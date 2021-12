Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen van vier tot twaalf jaar geëist tegen tien mannen die vorig jaar een prominente rol zouden hebben vervuld rond een grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. Voor de rechtbank in Amsterdam spraken de aanklagers van een "goed georganiseerd, strak aangestuurd" crimineel samenwerkingsverband.

De hoogste strafeis werd bij verstek uitgesproken tegen de 52-jarige Oguz H.. De Tilburger verdween vorig jaar van de radar nadat de politie het drugslab was binnengevallen en is sindsdien spoorloos. Tegen zijn Colombiaanse medeverdachte Alejandro C. (41), die eerder in de Verenigde Staten werd veroordeeld tot 32 jaar cel wegens cocaïnesmokkel, eiste het OM een gevangenisstraf van 10 jaar.

Het lab, dat was ondergebracht in een manage, werd na de ontdekking vorig jaar augustus omschreven als "de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen".

Volgens het OM had het lab zo'n enorme capaciteit, dat het bij een jaar aan productie goed was voor een opbrengst van ruim 2,1 miljard euro. In de wasserij lagen tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in Apeldoorn stuitten agenten nog eens op 120.000 kilo steenkool, waarvan 22.000 kilo cocaïne bevatte.

Verdachten kwamen in beeld door hack EncroChat

De verdachten hebben zich grotendeels beroepen op hun zwijgrecht. Ze kwamen in beeld na de hack van chatdienst EncroChat, waardoor de politie versleutelde berichten op PGP-telefoons kon meelezen. Een groot deel van het bewijs is afkomstig uit het ontsleutelde berichtenverkeer. Daaruit bleek onder meer dat voorafgaand aan het lab in Nijeveen twee productielocaties in Zuid-Holland en Noord-Brabant operationeel waren.

Het OM vond de handelswijze van de vermeende bende "symbool staan voor wat ondermijning is", niet alleen omdat een manege als dekmantel voor een cokelab werd gebruikt, maar ook omdat een politieman werd omgekocht. De betrokken agent kreeg volgens het OM 7.500 euro toegeschoven voor het herhaaldelijk opdiepen van informatie over H. uit de politiesystemen. Hij kreeg eerder drie jaar cel.

In de zaak zijn eerder straffen tot drie jaar cel opgelegd aan vijftien andere mannen. Een van hen was de eigenaar van de manege waarin het lab zat. De andere veertien mannen waren tijdens de inval van de politie aan het werk in de wasserij.

Vanaf dinsdagmiddag voeren de advocaten het woord. De uitspraak is op 1 maart.