Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moeten verplicht asielzoekers gaan opvangen. Het demissionaire kabinet heeft besloten deze plekken aan te wijzen vanwege de aanhoudende instroom van asielzoekers, schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dinsdag aan de Tweede Kamer.

In die plaatsen moeten voor het einde van het jaar ten minste tweeduizend opvangplekken komen. De afgelopen tijd werd geprobeerd om gemeenten ertoe te bewegen zelf met plekken te komen, maar dat lukte niet voldoende. Daarom wordt nu deze stap gezet.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat nu met de aangewezen gemeenten kijken hoe de opvang er precies uit komt te zien, en wat de exacte startdatum wordt. De bewindspersonen schrijven dat niet uit te sluiten is dat binnenkort ook andere gemeenten verplicht asielzoekers moeten opvangen.

In het geval van acute noodopvang moeten opvangplekken voor langere tijd - ten minste een aantal maanden - worden ingericht. Het is "een laatste middel om de inzet van crisisnoodopvang te voorkomen", aldus Ollongren en Broekers-Knol. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om sporthallen met veldbedden en moeten asielzoekers bovendien elke week verhuizen.

'Onwenselijke situatie die geen stabiliteit biedt'

Gezien het huidige tekort aan opvangplekken is de kans groot dat asielzoekers dan voor langere tijd elke week moeten verhuizen, is te lezen in de Kamerbrief. "Dit is voor gemeenten, inwoners en asielzoekers een zeer onwenselijke situatie die geen stabiliteit biedt."

De bewindspersonen erkennen dat dit een vergaande stap is. "De actuele noodsituatie maakt dat weliswaar noodzakelijk, maar daarmee niet eenvoudiger. Wij zullen alles in het werk stellen om dit zo goed mogelijk vorm te geven en te ondersteunen."

Gemeenten zijn kritisch

Venray is "zeer verrast" door het besluit van het kabinet om vijfhonderd asielzoekers op te vangen in een evenementenhal in het kerkdorp Oostrum. De gemeente laat ontstemd weten niet de verantwoordelijkheid voor de opvang te kunnen nemen zolang niet eerst een haalbaarheidsonderzoek is verricht in het kleine dorp.

"Wij zitten met veel vragen", aldus locoburgemeester Cor Vervoort. "Bijvoorbeeld over de geschiktheid van de locatie, in een klein kerkdorp, naast een GGD-priklocatie en een school, vlak bij het spoor. Ook vragen we ons af of de locatie vijfhonderd vluchtelingen kan huisvesten met alle bijkomende voorzieningen. We willen deze vragen eerst beantwoord zien."

De Enschedese burgemeester Theo Bovens zei maandag al dat hij met "gemengde gevoelens" kennis had genomen van de noodopvang op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Hij liet echter weten dat hij zich er niet "met hand en tand" tegen gaat verzetten, omdat hij goed beseft hoe groot de problematiek rond de opvang van asielzoekers is.

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem zei eerder tegen de NOS: "Wij doen al heel veel. Geef dan de tientallen, honderden gemeenten die niets doen een aanwijzing."