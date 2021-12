Na een zeer bewolkte, maar niet erg koude nacht wordt het dinsdag rond de 10 graden. Het blijft wat grauw en overwegend bewolkt.

In het noordwesten zal de zon later toch even door het grijze wolkendek breken. In het zuiden en zuidoosten blijft het druilerig. Daar kan ook wat regen of motregen vallen.

Het is een kalme dag waarop het niet al te hard waait; de matige zuidwestelijke wind bereikt een kracht van 3 tot 4.