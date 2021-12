Voor de Noordzeekust van Ameland dreef maandagmiddag een maanvis (Mola mola) van 2 meter bij 1 meter 84. Medewerkers van Stichting ReddingsTeam Zeedieren (RTZ) en de Dierenambulance Ameland zijn de zee in gelopen richting het dier, maar de maanvis was toen al overleden. Het is de grootste maanvis die deze eeuw in Nederland is aangespoeld.

De mannen van RTZ en de dierenambulance besloten om de enorme vis van het water naar het strand te brengen. Op hun Facebook-pagina staat dat het een zware klus was: "Een volwassen dier weegt gemiddeld 1 ton, en is 1,8 meter groot, maar er zijn ook exemplaren bekend die 2.300 kilo wogen en 4 meter hoog waren bij de vinnen." De maanvis van maandag lijkt dus een gemiddeld exemplaar.

Exact 132 jaar geleden, op 13 december 1889, spoelde er ook een maanvis aan op Ameland, die zowel in lengte als breedte groter dan 2 meter was. Die staat nu in Naturalis in Leiden. De recent gevonden maanvis gaat ook naar Naturalis toe voor onderzoek. Dan zal ook blijken hoe zwaar het dier is.

Maanvissen (Mola mola) zijn oceaanvissen die voorkomen in gematigde en tropische oceanen. De dieren voeden zich met kwallen, kleine vissen en plankton. De dieren heten maanvissen omdat hun lichaam de vorm heeft van een ronde schijf die lijkt op een volle maan. Ze spoelen regelmatig aan op de Nederlandse kust, omdat ze zich maar moeilijk kunnen redden in ondiep water.