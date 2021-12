De meeste mensen die op de eerste dag belden naar de Vaccinatie Twijfel Telefoon misten nog informatie over hun eigen situatie, maar zijn wel bereid om zich alsnog te laten vaccineren. Dat zegt hoogleraar interne geneeskunde bij het Amsterdam UMC Prabath Nanayakkara tegen NU.nl.

Nanayakkara was maandag een van de telefonisten die zogenoemde vaccintwijfelaars te woord stond. Daarnaast was hij eindverantwoordelijk medisch supervisor. "Bijna 90 procent van de mensen belde met hele duidelijke vragen", vertelt Nanayakkara. "Het zijn mensen die bijvoorbeeld trombose hebben gehad, prednison gebruiken, borstvoeding geven of kinderen van vijftien jaar hebben en niet weten wat ze moeten doen."

De arts vertelt dat er bellers tussen zaten die maandenlang niet van huis zijn gegaan uit angst om ziek te worden. Volgens Nanayakkara hadden ze vaak bevestiging nodig. "Het zijn geen complotdenkers of zo. Sommige bellers wilden graag uit de mond van een arts horen dat ze het beste een vaccin konden nemen."

Nanayakkara werkt in het Amsterdam UMC en heeft ook geholpen bij de vaccinatiecampagne voor medewerkers. "Ik kan met mijn ervaring anderen ervan overtuigen dat hun angsten vaak niet terecht zijn."

In sommige gevallen kregen de bellers niet het advies om een vaccin te nemen, of om nog even te wachten. "Als iemand acht weken lang ernstige pijn heeft gehad na de eerste vaccinatie, is het wikken en wegen om een tweede dosis te nemen. Dat is niet zo zwart-wit, dat is geneeskunde."

Alle lijnen waren gelijk bezet

Er was veel interesse voor de Vaccinatie Twijfel Telefoon met 784 belletjes op de eerste dag, waarvan sommige gesprekken wel twintig minuten duurden. Zodra de telefoonlijn om 8.30 uur openging, waren alle zes de lijnen gelijk bezet, vertelt Nanayakkara.

"De huidige communicatie over vaccins is gericht op een gemiddeld persoon, waardoor veel mensen vragen houden. Er is namelijk niet zoiets als een gemiddeld mens", zegt de hoogleraar.

Mensen die de Vaccinatie Twijfel Telefoon bellen worden te woord gestaan door geneeskundestudenten van vijf universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen. Zij hebben een training gehad in gespreksvaardigheden en een inhoudelijke training. Elk UMC is een dag per week verantwoordelijk voor het opnemen van de telefoon.

Internist Nanayakkara zou eigenlijk maar even bij de bellende studenten blijven, maar besloot al snel dat hij zelf gesprekken wilde voeren met twijfelaars. Bovendien vroegen sommige vragen om een antwoord van een doorgeleerde arts.

De studenten geven de bellers medische informatie, maar zijn nadrukkelijk onafhankelijk. Volgens projectleider Chris Groen en Nanayakkara komen er bijna geen telefoontjes binnen van mensen die de discussie over vaccinaties willen aangaan, bijvoorbeeld omdat ze er niet in geloven. "We krijgen met name echt inhoudelijke vragen", zegt Groen.

Mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccin kunnen dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het nummer 088-7555777.