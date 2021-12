De 34-jarige Mitchell van R. is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot dertien jaar celstraf voor het doodschieten van de 31-jarige Gregori Maduro. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 maart 2020 in een loods aan de Bingerweg in Haarlem in het hart geschoten en stierf ter plaatse. De uitspraak komt overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM).

Samen met de 34-jarige medeverdachte Serkan Ö. liet Van R. het ingepakte, met tegels verzwaarde lichaam van Maduro afzinken in de Mooie Nel, een meer niet ver van de plaats van het misdrijf. Het stoffelijk overschot werd een maand later ontdekt.

De rechtbank sprak Ö. vrij van betrokkenheid bij het levensdelict, maar legde hem achttien maanden cel op voor zijn rol bij het verbergen van het lijk. Tegen Ö. had het OM één jaar cel geëist. Van R. is ook voor dit feit veroordeeld, evenals voor het bezit van een vuurwapen en harddrugs.

Maduro had onderdak gevonden bij Van R.

Gregori Maduro verbleef voor de moord bij gebrek aan onderdak in een loods waar Van R. motoren verhandelde. Ö. kwam er veelvuldig over de vloer. Op de bewuste avond zou Maduro agressief zijn geworden omdat hij zonder geld zat. Hij kampte onder meer met een gokverslaving en zou veel drank en drugs hebben gebruikt. Van R. trad hem in de loods tegemoet met een doorgeladen vuurwapen in zijn jaszak, naar eigen zeggen om hem te bedreigen en hem op die manier tot bedaren te brengen.

Maduro zou Van R. plotseling hebben aangevallen, waarop deze zich naar eigen zeggen genoodzaakt zag te schieten. De rechtbank ging niet mee in zijn verweer dat hij uit zelfverdediging zou hebben geschoten. Hij mocht zich verdedigen, aldus de rechtbank, maar deed dit buiten proportie door van korte afstand op het bovenlichaam van Maduro te schieten.

Van R. had ook een waarschuwingsschot kunnen lossen, vindt de rechter. Of hij had samen met Ö. de aanval kunnen afwenden, zoals ze al eens eerder hadden gedaan. Bovendien noemt de rechtbank het laten verdwijnen van het lijk "respectloos".

Politie vond wapen en drugs in loods

Van R. en Ö. kwamen na de vondst van het lichaam van Maduro als verdachten in beeld. Bij doorzoekingen van de loods stuitte de politie op handelsvoorraden drugs, waaronder cocaïne en MDMA. Bovendien werd bij een derde doorzoeking van het pand een kalasjnikov aangetroffen. Van R. heeft tevergeefs ontkend dat hij daarvan de eigenaar was.

De rechtbank heeft Van R. veroordeeld tot de door het OM geëiste celstraf van dertien jaar.