De grootste meteorenzwerm van dit jaar, de Geminiden, is in de nacht van maandag op dinsdag vanaf aarde te bewonderen. Wie de zwerm vanuit Nederland wil bekijken, heeft echter geen geluk: bewolking gooit roet in het eten, meldt Weerplaza.

Het piekmoment is komende nacht omstreeks 3.45 uur. Precies op dat moment trekt een zwak front over ons land, wat voor veel bewolking en regen zorgt.

"Wanneer je echt iets van de Geminiden wilt zien, dan moet je daarvoor een behoorlijk stuk reizen", aldus Weerplaza. "De dichtstbijzijnde brede opklaringen vinden we in het midden en zuiden van Frankrijk terug."

De naam Geminiden komt van het sterrenbeeld Gemini, beter bekend als het sterrenbeeld Tweelingen. De meteoren van deze zwerm zijn daarnaar vernoemd, omdat het lijkt alsof de meteoren vanuit dit sterrenbeeld komen.

Dit jaar zijn er 90 tot 105 meteoren per uur te zien. Het is een spectaculaire meteorenzwerm: de meteoren van de Geminiden zijn snel en vaak erg helder.

Dinsdag mogelijk staartje te zien

Dinsdag zien we in het noorden van het land misschien wat opklaringen in de avond en vroege nacht. Mogelijk zijn dan nog een paar meteoren van de Geminiden te zien.

De piek van de Geminiden duurt ongeveer 21 uur, wat betekent dat de opklaringen morgenavond wellicht al te laat komen. Mocht het opklaren, dan zijn er wellicht vijftien tot dertig meteoren per uur te zien, maar hoe later in de avond en nacht, hoe minder het wordt.

Elders in het land houdt bewolking de overhand, dus daar zijn de Geminiden zeer waarschijnlijk nergens te zien.