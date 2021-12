Een plofkraak in Haarlem heeft in de nacht van zondag op maandag veel schade veroorzaakt aan een pand aan de Rijksstraatweg. Volgens de politie zijn in de omgeving ruiten gesprongen door de explosie.

De dader of daders sloegen rond 2.30 uur toe. Ze zijn vermoedelijk op een scooter weggereden.

Een omstander zegt tegen NH Nieuws dat tientallen woningen zijn ontruimd. Een politiehelikopter zou naar de verdachten zoeken.

De omgeving is afgezet voor onderzoek.