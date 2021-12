Het is maandagochtend vrijwel overal bewolkt. In het noorden van het land valt misschien een enkele bui, maar verder trekt de regen weg. Er is vanwege het zachte weer geen sprake meer van gladheid.

Overdag is het overwegend bewolkt met soms wat motregen. Er staat een matige zuid- tot zuidwestenwind en het wordt 10 graden.

De komende dagen houdt het rustige weer aan.

