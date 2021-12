Bij een ongeval met een busje in het Noord-Hollandse Oudkarspel zijn vijf fietsers gewond geraakt, van wie twee zwaargewond. De bestuurder van het busje reed na het ongeval door, maar kon even later alsnog worden aangehouden.

Het ongeval gebeurde aan het begin van de avond op de Voorburggracht in Oudkarspel. Volgens de politie kwam de bestuurder van de zwarte bestelbus in botsing met een groep van acht fietsers.

In totaal moesten vijf fietsers, van wie twee met zware verwondingen, naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het busje reed door, waarna de politie via Burgernet opriep uit te kijken naar het voertuig. Niet veel later kon de bestuurder worden aangehouden.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.