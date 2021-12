Ernst Verduin, een van de laatste Nederlandse overlevenden van vernietigingskamp Auschwitz, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt voorzitter Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO) zondag.

Verduin doorstond behalve Auschwitz ook Kamp Vught, concentratiekamp Westerbork en de tientallen kilometers lange dodenmars naar Buchenwald. Daar werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog onder anderen Joden en Polen vermoord. Verduin werd daar uiteindelijk op 11 april 1945 door de Amerikanen bevrijd.

De Nederlander kwam op vijftienjarige leeftijd in handen van de Duitsers. Dat gebeurde op 14 januari 1943, acht dagen voordat zijn familie zou gaan onderduiken. Verduin woonde op dat moment in Bussum, maar werd geboren in Amsterdam.

Verduin moest vele wreedheden doorstaan. Zo werd hij aanvankelijk bij zijn aankomst in Auschwitz veroordeeld tot de gaskamer, maar wist hij zichzelf stiekem in de rij met arbeiders te drukken.

Ook zijn moeder wist de oorlog te overleven. Zij doorstond concentratiekampen in Polen en Duitsland. De vader en zus van Verduin kwamen beiden om het leven.

De Nederlander gaf op hoge leeftijd nog veel gastlessen om jongere generaties te informeren over de wreedheden. "Deze geschiedenis mag nooit vergeten én herhaald worden."