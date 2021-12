Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg vervolgt een agent op verdenking van het lekken van informatie naar verdachten in een groot drugsonderzoek, bevestigt een woordvoerder zaterdag na berichtgeving van 1Limburg. Volgens het OM wist de hoofdverdachte in het drugsonderzoek te vluchten na een tip van de agent.

"De impact is inderdaad geweest dat bepaalde verdachten naar het buitenland zijn gevlucht en dat de actiedag daardoor niet in de gewenste opzet plaats heeft kunnen vinden", aldus de woordvoerder van justitie.

De getipte hoofdverdachte is volgens 1Limburg eigenaar van een autobedrijf in het Limburgse dorp Beek en zou van daaruit een internationale organisatie hebben geleid die zich bezighield met wiethandel. Ook wordt de 38-jarige Dejvi G., alias 'Tony', verdacht van handel in cocaïne.

Op 22 oktober vorig jaar rolde de politie een groot deel van zijn vermeende bende op, maar de hoofdverdachte was gevlogen en net voor de inval door de politie naar zijn vaderland Albanië vertrokken. Volgens het OM is de man ondergedoken na een tip door de agent.

De verdachte heeft zich twee maanden geleden na bemiddeling door zijn advocaat Gitte Stevens alsnog bij de politie gemeld en zit sindsdien in voorarrest. De agent die hem zou hebben getipt wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim. De zaak tegen hem dient waarschijnlijk medio 2022.