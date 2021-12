Het KNMI heeft voor zaterdagochtend vroeg code geel uitgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland. Inwoners moeten alert zijn op gladheid op straat door bevriezing van natte weggedeelten. Voor Gelderland gold zelfs enige tijd code oranje, maar die waarschuwing werd om 10.00 uur ingetrokken.

Volgens meteorologen moet het verkeer vooral in het zuidelijke deel van de Veluwe en in de omgeving van Arnhem en Doetinchem extra oppassen. "Er zijn grote risico's voor weggebruikers", schrijft het KNMI.

In Gelderland was het zelfs zodanig glad, dat code oranje werd uitgegeven. Daarmee waarschuwt het KNMI voor een grote kans op gevaarlijke omstandigheden. De weersituatie - in dit geval gladheid op de weg - kon leiden tot grote schade, letsel en veel overlast.

In alle provincies gelden de weerwaarschuwingen tot het einde van de ochtend. Het KNMI verwacht dat de "verraderlijk gladde wegen" dan zijn opgedroogd doordat de temperatuur langzaamaan oploopt.

Eerste matige vorst van deze winter gemeten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is lokaal de eerste matige vorst van de winter gemeten. Op weerstation Eelde - nabij Groningen - daalde het kwik naar 5,1 graden onder nul. Daarmee was er sprake van matige vorst.

Dat de temperatuur op 11 december voor het eerst onder de -5 graden duikt, is volgens meteorologen "laat". Gemiddeld wordt de eerste matige vorst rond 1 december gemeten.