Rond de klok van 01.00 uur daalde op weerstation Eelde (nabij Groningen) de temperatuur naar -5,1 graden. Daarmee is de eerste lokale matige vorst van dit winter een feit, zegt Weer.nl.

Dat de temperatuur voor het eerst onder de -5 graden duikt, valt volgens het weerbureau laat dit winter. Gemiddeld wordt de eerste matige vorst al op 1 december gemeten.

In de afgelopen dertig jaar loopt het aantal dagen met matige vorst tijdens de winters gemiddeld uiteen van 2 dagen in het zuidwesten (Vlissingen) tot 16 dagen in het oosten van het land (Twente). De laatste tijd komt matige vorst wel steeds minder vaak voor.

Code geel

Het KNMI heeft voor zaterdagochtend vroeg code geel afgegeven voor een deel van het land. Volgens het weerinstituut kan het tot zeker 07.00 uur glad zijn op de wegen door bevriezing van natte weggedeelten. De waarschuwing geldt voor de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.