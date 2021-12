Het regent van tijd tot tijd in het zuiden. In het noorden kan het lokaal glad worden door enkele buien bij temperaturen rond het vriespunt. Tijdens opklaringen kan het in de noordelijke provincies ook nevelig en mistig worden.

In de ochtend is het vooral bewolkt, hoewel er ook plaatsen zijn waar zon en wolken elkaar afwisselen. Het blijft grotendeels droog en het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het regenen.

Zondag is het zacht en regenachtig. In de nieuwe week blijft het zacht en is het vaak droog, maar de zon is weinig te zien.