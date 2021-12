In Nederland gaan alle onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen. Maar als daarbij het tempo van 2020 wordt aangehouden, dan duurt het nog 20 jaar voordat ze allemaal zijn verdwenen.

Dat staat in het Jaarverslag Spoorveiligheid 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2020 zijn 24 onbewaakte en 10 bewaakte overwegen opgeheven. Ook zijn er 10 onbewaakte overwegen van beveiliging voorzien. Daarmee zijn er minder overwegen opgeheven dan in 2019. Toen werden 42 overwegen opgeheven en 3 werden beveiligd.

Het Nederlandse spoor wordt tot de veiligste in Europa gerekend. De ILT ziet nog zeker verbeteringen mogelijk om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Vorig jaar vonden er 20 zware ongevallen plaats op het spoor, waarvan 10 bij een overweg. Bij alle ongevallen samen kwamen in totaal 8 mensen om het leven, raakten 3 mensen zwaargewond en 11 mensen lichtgewond. De aantallen ongevallen en slachtoffers lagen iets lager dan in 2019, toen 11 dodelijke slachtoffers vielen.

Minder slachtoffers in coronatijd

Het aantal slachtoffers is ten opzichte van eerdere jaren laag. Dat komt door de coronamaatregelen. Treinen reden vorig jaar 8 procent minder kilometers dan het jaar ervoor. Reizigers hebben in 2020 80 procent minder kilometers afgelegd per trein.

Het kabinet wil de spoorwegwet wijzigen om daarmee de veiligheid bij onbewaakte spoorwegovergangen sneller te kunnen verbeteren. Het wil dat de Rijksoverheid de bevoegdheid krijgt om onbewaakte overwegen op te heffen of om te kunnen opleggen dat ze moeten worden aangepast. Nu ligt de bevoegdheid nog bij de gemeente waarin de overweg ligt.