De zeehavenpolitie heeft vrijdag bij een huiszoeking in Rotterdam bijna 8 miljoen euro aangetroffen. De doorzoeking was onderdeel van een onderzoek naar een mogelijk corrupte havenmedewerker.

Het gaat om in totaal 7.969.015 euro in contanten. De politie heeft het geld in beslag genomen.

De grote hoeveelheid cash lag in een woning in het Nieuwe Westen. Er is nog geen verdachte aangehouden, meldt de politie op Facebook. Het is niet bekend of de verdachte in de woning woont.

Het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie, wordt voortgezet.