Het wordt weertechnisch een modaal herfstweekend, meldt Weerplaza. Bewolking en perioden met regen wisselen elkaar af. De temperatuur blijft overdag boven de 0 graden. Hier en daar komt lichte vorst voor.

Het is zaterdag en zondag waterkoud met maxima rond 4 graden en een stevige zuidoostenwind. Komende nacht klaart het in de noordoostelijke helft verder op en daar komt lichte vorst voor: -1 tot -4 graden. Lokaal ontstaat mist en er is kans op gladheid.

In het zuiden en zuidwesten blijft het bewolkt met temperaturen boven de 0 graden. Zaterdag is het overal voornamelijk droog en met 4 tot 7 graden is het iets zachter.

Zondagochtend wordt het vrijwel overal grijs en regenachtig. In de loop van de dag trekt het regengebied oostwaarts weg en vanuit het westen wordt het gedurende de middag droog. De bewolking blijft wel hardnekkig en de zon is slechts sporadisch te zien.

Maandag wordt het iets beter

Het is zacht voor december met 10 tot plaatselijk 12 graden. Daarbij waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

De nieuwe week gaat droog van start en door een aanhoudende zuidwestenwind blijft het zacht met maximumtemperaturen rond de 10 graden. Ook tijdens de nachten blijft het kwik ruim boven de 0 graden. Het rustige en droge weer gaat niet gepaard met veel ruimte voor de zon en het is vaak bewolkt.