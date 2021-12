Carbidschieten om het oude jaar uit te luiden, is op Oudejaarsdag bijna overal in Nederland toegestaan. Sommige oudejaarsclubs hebben zelf besloten er vanwege de coronaregels ook dit keer van af te zien, maar de meeste gemeenten staan het knallen onder voorwaarden toe.

Vorig jaar was carbidschieten wel op veel plekken verboden om te voorkomen dat veel mensen zich zouden verzamelen voor het knallen.

Carbid is geen vuurwerk en valt dus niet onder het geldende vuurwerkverbod. Carbid is een verbinding van koolstof en calcium. Als carbid nat wordt, vormt zich een gas. Carbidschieters stoppen een brok carbid in een melkbus, maken het nat, sluiten de bus af en steken het gevormde gas via een klein gaatje in de melkbus aan. Dat geeft een flinke explosie. Carbidschieten is vooral in het noorden en oosten van het land een populaire traditie.

In verschillende gemeenten, zoals Enschede en Hollands Kroon, moeten carbidschieters vooraf melden wat ze van plan zijn. Knallen mag alleen tussen 10.00 en 16.00 uur op Oudejaarsdag. Handhavers controleren steekproefsgewijs of de carbidschieters minstens zestien jaar oud zijn en geen alcohol hebben gedronken.

Zes veiligheidsregio's in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland waarschuwen vrijdag voor de gevaren van carbidschieten. De regio's hebben samen met brandwondencentra en GGD's de campagne BOCK (Bewust Oplettende Carbid Knaller) opgezet. Ze wijzen er daarnaast op dat alle coronaregels, zoals de verplichte onderlinge afstand, gewoon blijven gelden.