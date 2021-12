Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren zijn ongelukkiger dan heteroseksuele jongeren. Lhbtiq+-jongeren worden bijvoorbeeld twee keer zo vaak gepest en hebben twee keer zo vaak psychische problemen. Ook op andere vlakken blijft hun welzijn achter op dat van heteroseksuele leeftijdsgenootjes.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lhbtiq+-jongeren tussen de elf en zestien jaar. De resultaten staan in een rapport dat het SCP vrijdag publiceert.

In dat rapport staat ook dat lhbtiq+-jongeren vaker overgewicht en slaapproblemen hebben. Dat laatste uit zich weer in concentratieproblemen en depressies. Daarnaast ervaren jonge lhbtiq+'ers thuis en op school minder steun dan heterojongeren.

Het feit dat lhbtiq+'ers zich ongelukkiger voelen heeft voor een deel te maken met de minder goede band die zij hebben met klasgenoten en leraren. Bij lhbtiq+-scholieren met een migratieachtergrond is die band slechter dan bij lhbtiq+-scholieren zonder migratieachtergrond. Ook ervaren lhbtiq+'ers met een migratieachtergrond minder steun van familie en vrienden.

Biseksuele jongeren vaakst slachtoffer van pesten

Verder vertonen lhbtiq+-jongeren volgens de onderzoekers riskanter gedrag op sociale media. Mogelijk zoeken zij via het internet de steun die ze in hun offline omgeving niet vinden. De keerzijde hiervan is dat ze online ook te maken hebben met pesten en ruzies krijgen met andere gebruikers.

Opvallend is dat binnen de lhbtiq+-gemeenschap biseksuele jongeren minder levensgeluk ervaren dan homoseksuele jongeren. Biseksuelen worden bijvoorbeeld vaker gepest.

Sommige jongeren weten nog niet op wie ze vallen of zijn nog zoekende als het gaat om hun seksuele identiteit of gender. Hierdoor worden zij net als lhbtiq+-jongeren relatief vaak gepest. Op het gebied van welzijn scoren zij vaak slechter dan heteroseksuelen, maar beter dan lhbtiq+-jongeren, aldus het SCP.

Taak voor scholen, sportclubs en jeugdwerkers

De welzijnsproblemen die lhbtiq+'ers in hun jeugd ervaren kunnen in de toekomst ook gevolgen hebben voor hun schoolloopbaan en werkcarrière. Volgens de onderzoekers ligt er een taak bij onder anderen leraren, schoolleiders, jeugdwerkers, sporttrainers en zorgverleners om lhbtiq+-jongeren meer het gevoel te geven dat ze erbij horen.

Om tot hun bevindingen te komen vergeleken de onderzoekers zo'n 7.400 in 2017 ingevulde vragenlijsten met 5.700 afgenomen vragenlijsten in 2013. In die periode verbeterde het welzijnsniveau van lhbtiq+-jongeren wel iets, maar bleef die nog altijd "fors achter" op dat van heterojongeren. Volgend jaar worden gegevens over een nieuwe lichting jongeren verwacht.

De jongeren die de enquêtes invulden, zaten op dat moment in groep 8 of in hun eerste vier leerjaren van het voorgezet onderwijs (vmbo, hbo en vwo).