In de nieuwe dienstregeling van de NS gaan reizigers in Zeeland erop vooruit. Een van de intercity's richting Roosendaal stopt overdag op werkdagen alleen nog op de grotere stations in Vlissingen, Goes en Middelburg. Dat is sneller en scheelt ongeveer een kwartier reistijd.

De betere treinverbinding uit Zeeland naar de Randstad en Noord-Brabant is onderdeel van het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen.

De provincie Zeeland heeft zich jaren ingezet voor een extra trein en spreekt van een belangrijke stap die veel betekent voor de bereikbaarheid van Zeeland. De intercity stopt nu op alle stations in Zeeland, maar vanaf maandag niet meer. Voor reizigers op de kleinere stations waar de intercity voorbij rijdt, wordt dan een nieuwe stoptrein ingezet. Daardoor stopt er op ieder Zeeuws station elk uur minimaal twee keer een trein.

In de nieuwe dienstregeling vanaf zondag zijn ook twee nieuwe zogenoemde tienminutentreinen opgenomen. Na een proef waarbij de treinen alleen op woensdag reden, kunnen reizigers vanuit Rotterdam en Nijmegen nu elke tien minuten in de intercity naar Schiphol stappen.

"Ondanks corona wordt de dienstregeling flink verbeterd. Met de tienminutentreinen hoef je niet meer te kijken hoe laat de trein gaat. Van vier naar zes intercity's per uur betekent voor veel reizigers minder lang wachten en vaker een zitplaats", aldus de NS. Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de reisplanner in te kijken, want vertrektijden veranderen net als aansluitingen op andere treinen.

Meer sprinters rond Utrecht

Op andere trajecten rijden vanaf zondag vaker sprinters, bijvoorbeeld tussen Driebergen-Zeist en Breukelen. De sprinter tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn rijdt een groot deel van de dag door naar Woerden en Utrecht. Met de intercity rijden er daardoor elk uur vier treinen tussen Leiden en Utrecht, een langgekoesterde wens, aldus de NS. Ook komt er een tienminutensprinter tussen Rotterdam en Dordrecht. Als het aan NS ligt, gaat die stoptrein nog vaker rijden en op meer stations stoppen.

Door de coronamaatregelen maken er nu minder mensen gebruik van de trein. Marjan Rintel, president-directeur NS: "Tijdens de coronacrisis zijn we altijd blijven rijden en dat zullen we blijven doen. Ook volgend jaar trekken alle NS'ers er elke dag heel hard aan om Nederland voor iedereen bereikbaar te houden."