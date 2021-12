Een van de drie jongens die op 14 november in Helmond bij een aanrijding met een ambulance zijn omgekomen, heeft te hard gereden. Ook zijn in de auto lachgas en ballonnen gevonden.

Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat ze lachgas hebben gebruikt. Maar het is niet met zekerheid te zeggen of de minderjarige bestuurder ten tijde van het ongeval lachgas had gebruikt en of dit mede tot de botsing heeft geleid.

De politie wil niet zeggen hoe hard de bestuurder heeft gereden, maar de hoge snelheid is na onderzoek aangewezen als de oorzaak van het dodelijke ongeluk. De overleden jongens waren vijftien en zestien jaar en kwamen uit Eindhoven en Nuenen. Een van hen bestuurde de auto. Een vierde inzittende raakte zwaargewond.

De minderjarige bestuurder reed ver boven de toegestane snelheid een bocht in, waardoor de auto op de verkeerde weghelft terechtkwam. Daardoor werd de ambulance frontaal geraakt. De bestuurder van de ambulance "had geen schijn van kans om de botsing te voorkomen", aldus de politie.

Hoe de jongens aan de auto kwamen, is onduidelijk. De bestuurder zat in een huurauto, die op een andere naam stond. De ambulance reed op het moment van het ongeluk zonder patiënt en ook zonder sirene of zwaailichten. De twee ambulancemedewerkers moesten met botbreuken naar het ziekenhuis.