Namens circa 1500 Groningse agrariërs organiseert Pieter Lakeman een groepsclaim tegen Shell/NAM om de schade vergoed te krijgen die is veroorzaakt door aardbevingen, meldt het FD. In sommige gevallen loopt de schade op tot €5 miljoen per boerderij, aldus Lakeman,

Zo'n 1200 boeren hebben schade aan de boerderij, en bij een paar honderd boeren gaat het om €1,5 miljoen tot €2 miljoen per geval, blijkt uit een eerste inventarisatie van Lakeman (79), directeur van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi).

De geëiste schadevergoeding kan oplopen tot honderden miljoenen euro's, denkt Lakeman die alleen zal claimen voor de boeren. Samen met de voormalige Groningse aannemer Bart Pool (59) lanceert hij donderdag de website Shell-claim.

De SOBI-voorzitter verwacht succes te hebben met de claim, omdat de Hoge Raad op 19 juli 2019 bepaalde dat de staat en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) schadeplichtig zijn vanwege de aardbevingen door gaswinning.

Shell kon woensdag geen eerste reactie aan het FD geven omdat er onvoldoende informatie beschikbaar zou zijn.