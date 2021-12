Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een jaar jeugddetentie en een zogenoemde PIJ-maatregel (jeugd-tbs) geëist tegen een zestienjarige jongen uit Almelo voor doodslag van de veertienjarige Lotte. Zijn achttienjarige broer hoorde vorige week twee jaar cel en een psychische behandeling tegen zich eisen.

Volgens de officier van justitie hadden de jongens van tevoren niet het plan om het meisje te doden, maar kunnen ze wel verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van het meisje. Op het moment van haar overlijden waren zij vijftien en zeventien jaar oud.

Net als zijn achttienjarige broer kampt de zestienjarige jongen met ontwikkelingsproblematiek. Volgens het OM is daarom een gedwongen behandeling in de jeugd-tbs nodig. Door die ontwikkelingsproblematiek is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar, maar het OM eist vanwege de ernst van het incident toch de maximale straf.

Het lichaam van de veertienjarige Lotte werd op 10 januari gevonden in een sloot in Almelo. De broers zouden met haar op de scooter naar het desbetreffende bedrijfsterrein zijn gereden. Volgens het OM hadden de jongens ruzie met Lotte en wilden ze haar "een klap geven".

Op het bedrijfsterrein werd echter fors geweld gebruikt. Ze is door verwurging om het leven gebracht. De broers zouden haar lichaam geprobeerd hebben te verstoppen door haar in een sloot te schoppen en te bedekken met riet en maaiafval.

De rechtbank doet op 23 december uitspraak.