De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang persoonsgegevens van asielzoekers gekoppeld aan strafrechtelijke informatie. Dat deed zij om criminele en staatsgevaarlijke asielzoekers op te sporen, maar uit een privacytoets in november bleek dat zij dit niet mocht doen. Het project is stilgelegd, bevestigt de politie na vragen van NRC.

De aanslagen van 2015 in Parijs, waarbij bijna honderdveertig mensen omkwamen, werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. In Nederland vreesde men dat er Syrische jihadisten asiel zouden aanvragen.

Om te voorkomen dat zij door de controle glipten, beloofde minister-president Mark Rutte (VVD) de Tweede Kamer kort na de aanslagen dat asielzoekers die in Nederland wilden blijven, strenger zouden worden gecontroleerd.

Sinds 2016 doorzoekt de politie de mobiele telefoons van alle asielzoekers op signalen van mensenhandel en -smokkel en terroristische dreiging, schrijft NRC.

Wanneer vermeende verdachte informatie wordt gevonden, wordt een telefoon in beslag genomen, waarna de politie alle gegevens kopieert, opslaat en vergelijkt met strafrechtelijke gegevens.

Nu is gebleken dat deze handelwijze in strijd is met privacywetgeving, wil de politie de telefoons van asielzoekers voortaan handmatig blijven controleren. Volgens NRC is ook die werkwijze omstreden.