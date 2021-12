In Leidschendam is dinsdagmiddag een fietser om het leven gekomen doordat hij in botsing kwam met een tram. Het slachtoffer is een 88-jarige inwoner van Voorburg.

Het ongeval op een kruising van de Heuvelweg gebeurde rond 13.00 uur, meldt de wijkagent van Leidschendam. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later in de middag overleed aan zijn verwondingen.