Scholen mogen geen reclame maken voor commerciële diensten of producten, schrijft de Onderwijsraad in een adviesrapport. "Leerlingen zouden via school geen folders mogen meekrijgen waarin bijvoorbeeld geadverteerd wordt voor een betaalde typecursus of materiaal om thuis te oefenen", aldus het adviesorgaan. Zulk reclamedrukwerk zou de indruk kunnen wekken dat het aanbod "bij de school hoort en noodzakelijk is".

Als voorbeelden van reclame noemt de raad gratis boekjes over Borre die kleuters meekrijgen op school. ‘’Dit vormt promotiemateriaal voor de Borre Leesclub, een boekenabonnement voor basisschoolkinderen." Voor het abonnement moet worden betaald, evenals voor het onlineplatform Squla. Op school kunnen leerlingen daar gratis gebruik van maken, maar buiten school is Squla alleen beschikbaar voor betalende abonnees.

De Onderwijsraad vindt dit problematisch. Als de school aanvullend materiaal noodzakelijk vindt, dan moeten alle kinderen er gratis gebruik van kunnen maken, stellen de adviseurs. De school moet dan dus de kosten betalen. Is het aanbod niet noodzakelijk, dan vindt de raad dat de school zich "niet mag laten gebruiken als doorgeefluik van reclamemateriaal".

In het rapport waarschuwt de Onderwijsraad dat het "publieke karakter van het onderwijs dreigt te verwateren". Dat komt doordat het private onderwijsaanbod de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Ook binnen het publieke onderwijs maken steeds meer leerlingen bijvoorbeeld gebruik van betaalde huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining.

Extra ondersteuning die geld kost "is alleen weggelegd voor kinderen met financieel draagkrachtige ouders", stelt de raad vast. "Een schooldiploma wordt zo voor de ene leerling gemakkelijker te behalen dan voor de andere." Volgens de raad realiseren de overheid noch de schoolbesturen zich onvoldoende welk risico er kleeft aan de verstrengeling van het groeiende private aanbod en het publiek bekostigde aanbod.

Voor leerlingen en ouders is "lang niet altijd duidelijk wat nodig is en bij de school hoort, en wat extra privaat aanbod is", schrijft de raad die ook pleit de Onderwijsraad voor de wettelijke vastlegging van sponsoring en donaties in het onderwijs. Tot slot adviseert de raad om de vrijwillige ouderbijdragen los te koppelen van individuele kinderen en in een schoolfonds te steken.

Zo'n fonds, waarvan alle leerlingen kunnen profiteren, zou ook lokaal of zelfs regionaal ingericht kunnen worden. "Minderbedeelde scholen kunnen daarop een beroep doen om activiteiten voor hun leerlingen te bekostigen."