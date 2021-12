De gemeenteraad van Enschede heeft maandagavond Roelof Bleker (54) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de beoogd opvolger van oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens (61) die sinds 2 oktober waarnemend burgemeester is in Enschede.

Enschede is voor Bleker bekend terrein: van 1994 tot 2001 zat hij er in de gemeenteraad en van 2001 tot 2010 was hij er wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Cultuur.

Momenteel is Bleker is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tussen 2010 en 2018 was hij dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en bij de VNG is hij actief geweest in diverse functies. .

Bleker is afgestudeerd als technisch bedrijfskundige aan de UT. Hij wordt naar verwachting in februari 2022 geïnstalleerd als burgemeester. Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, zal de eed of gelofte afnemen. Hij was jarenlang lid van de PvdA maar zou nu partijloos zijn.