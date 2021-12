De politie heeft maandagavond aan de Willem Beijerstraat in Arnhem een gewonde man gevonden die even later ter plekke aan zijn verwondingen is overleden. "We houden ernstig rekening met een misdrijf", laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man gewond is geraakt, kon hij niet zeggen.

Dagblad De Gelderlander meldt dat omstanders de man rond 23.00 uur op straat hadden gevonden en hem eerste hulp verleenden totdat hulpdiensten arriveerden. Ook bericht de krant dat het slachtoffer volgens getuigen steekwonden had.

De politie heeft onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.