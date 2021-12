Winterse buien met (natte) sneeuw zorgen maandagavond tijdens de avondspits voor gladden wegen in het midden en oosten van het land.

De wegen worden gestrooid, maar volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat moeten automobilisten alsnog goed opletten. "Doordat het vanwege de coronamaatregelen 's avonds en 's nachts nog rustiger is, wordt het zout minder goed in de weg en in de banden ingereden. Daardoor blijft het verraderlijk."

Naar verwachting kan er landinwaarts tussen de 2 en 4 centimeter sneeuw vallen. Ook na het dooien van de sneeuw blijft er een gevaar, zo waarschuwt Rijkswaterstaat, omdat vorst aan de grond het water weer kan bevriezen.

Vanwege het winterse weer is code geel afgegeven voor alle provincies behalve die aan de kust. "Met name in Gelderland en Overijssel kan het dan tijdelijk glad worden. In de loop van de nacht smelt de gevallen sneeuw weer weg", aldus een woordvoerder van het KNMI.