Het landelijk netwerk van vrijwilligers die met een automatische externe defibrillator (aed) kunnen helpen bij een hartstilstand, is volgens de Hartstichting gegroeid tot 245.000 personen. Vier jaar geleden waren dat er nog 170.000. Ook het aantal aed's is de afgelopen jaren flink gegroeid. Verspreid over het land hangen er nu bijna 24.000, tegenover 12.000 vier jaar geleden.

Volgens de Hartstichting is hiermee een landelijk dekkend systeem gerealiseerd. "We kunnen nu echt zeggen dat waar je ook bent in Nederland, je binnen zes minuten gereanimeerd kunt worden", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Behandeling in die eerste zes minuten biedt de grootste kans op overleven.

Burgerhulpverleners zijn volgens de Hartstichting ook gemiddeld 2,5 minuten sneller ter plaatste dan een ambulance. De tijd tussen een melding bij 112 en die bij reanimatieoproepsysteem HartslagNu is de afgelopen jaren gedaald van 1 minuut en 36 seconden naar 51 seconden.

Uit onderzoek van het Amsterdam UMC valt op te maken dat meer mensen een hartstilstand thuis overleven, aldus de Hartstichting. Bijvoorbeeld in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waar langdurig onderzoek werd gedaan, steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26 naar 39 procent doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen.

De Hartstichting denkt dat een dergelijke stijging landelijk ook te zien zal zijn. "Het geeft echt wel aan hoe de overlevingskansen groter worden", aldus de woordvoerder van de stichting.

Jaarlijks worden volgens de Hartstichting circa zeventienduizend mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Eind vorige eeuw was de overlevingskans van deze groep nog 9 procent, nu is die bijna 25 procent.